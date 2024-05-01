Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижнекамск и Елабугу предложили соединить мостом через реку Каму

Время в пути тогда сократится до 20 минут.

Нижнекамск и Елабугу предложили соединить мостом через реку Каму. Такая инициатива опубликована на «Карте идей» платформы «Камская агломерация». Автор предложения считает, что это позволит «расширить рынок труда для Нижнекамска и Елабуги».

Предполагается, что с мостом житель одного города сможет добираться до предприятия, расположенного в другом городе, всего за 20 минут. Пока же время в пути от Нижнекамска до Елабуги составляет около часа.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах отремонтируют Боровецкий мост.