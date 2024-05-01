Нижнекамск и Елабугу предложили соединить мостом через реку Каму. Такая инициатива опубликована на «Карте идей» платформы «Камская агломерация». Автор предложения считает, что это позволит «расширить рынок труда для Нижнекамска и Елабуги».
Предполагается, что с мостом житель одного города сможет добираться до предприятия, расположенного в другом городе, всего за 20 минут. Пока же время в пути от Нижнекамска до Елабуги составляет около часа.
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