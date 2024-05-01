Жители Ташкента задолжали почти 200 миллиардов сумов за питьевую воду

В столичном филиале «Узсувтаъминот» сообщили о проведении рейдов среди потребителей водоснабжения. В организации отметили, что на фоне потепления участились случаи использования воды не для бытовых нужд в неустановленное время.
При этом, к примеру питьевую воду для полива огорода можно использовать только в ночное с 00:00 до 05:00 часов. Однако многие потребители игнорируют это требование.
Кроме того, есть потребители, которые не оплачивают счета за воду. Только в Ташкенте общий долг достиг почти 200 миллиардов сумов. В «Узсувтаъминот» напоминают, что необходимо оплачивать коммунальные услуги за следующий месяц до 10-го числа.
Из-за долгов потребителей растут долги и «Узсувтаъминот», из-за чего компания не может проводить нужные работы в полном объеме.