Жители Ташкента задолжали почти 200 миллиардов сумов за питьевую воду

Кроме того, есть потребители, которые не оплачивают счета за воду. Только в Ташкенте общий долг достиг почти 200 миллиардов сумов. В «Узсувтаъминот» напоминают, что необходимо оплачивать коммунальные услуги за следующий месяц до 10-го числа.