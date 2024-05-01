Смольный намерен лишить статуса резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» шесть компаний

К примеру, «Альтерна» должна была к 2022 году построить на территории «Новоорловская» научно-производственный комплекс по выпуску радиопоглощающих покрытий и экранированных комнат. Проект «Балтинжиниринга» предполагал строительство предприятия по разработке автоматизированных систем синтеза активных веществ. Производство планировалось открыть в 2020 году. А «Леврана» должна была в 2023 году запустить научно-производственный комплекс по разработке и выпуску натуральной косметики.