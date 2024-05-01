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В Воронеже на 6 автобусах ввели почасовую оплату проезда

На 6 автобусах, маршруты которых продлены из Воронежа до ближайших районных центров, ввели частично почасовую оплату.

Это касается маршруток №№ 111, 111б, 111 В, 120а, 366а, 366 В. Об этом сообщили в ТГ-канале «Город и транспорт» в среду, 1 мая.

Часть из перечисленных автобусов заезжает в Рамонь, остальные — в Новую Усмань. Контроль за почасовой оплатой ввели с 1 мая 2024 года. Теперь будет недостаточно просто приложить банковскую карту к терминалу. Следите, чтобы водитель выбирал правильные остановки — и на которой заходите в автобус, и на которой выходите. Тариф за километр — 2,3 рубля.

В Воронеже все промежуточные остановки внесут в терминал, но оплата будет прежней — 26 и 28 рублей. В пределах одного населённого пункта, кроме областного центра, стоимость проезда составит 17 рублей.