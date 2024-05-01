В Воронеже на 6 автобусах ввели почасовую оплату проезда

Часть из перечисленных автобусов заезжает в Рамонь, остальные — в Новую Усмань. Контроль за почасовой оплатой ввели с 1 мая 2024 года. Теперь будет недостаточно просто приложить банковскую карту к терминалу. Следите, чтобы водитель выбирал правильные остановки — и на которой заходите в автобус, и на которой выходите. Тариф за километр — 2,3 рубля.