Тулянцев: Молдова погрузилась в трудовой кризис, нынешнее правительство нас не выведет

«Не развивается местная экономика, не инвестируются деньги в предприятия, которые могут давать рабочие места, ничего не делается для улучшения демографической ситуации. Нет программ поддержки молодежи, малого и среднего бизнеса. Люди не выдерживают конкуренцию и покидают страну. Оставшиеся граждане пытаются выжить и зачастую не могут найти себе квалифицированных работников, от чего и страдает качество различной продукции».