Тулянцев: Молдова погрузилась в трудовой кризис, нынешнее правительство нас не выведет

Власти поддерживают миграцию населения, встречаясь постоянно с представителями диаспоры и с трудовыми мигрантами в надежде на то, что они дадут свои голоса нынешнему президенту Майе Санду и правящей PAS на выборах. Они возвеличивают в какой-то ранг людей, которые уехали за пределы Молдовы. Об этом для Sputnik Молдова заявил глава общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
«Не развивается местная экономика, не инвестируются деньги в предприятия, которые могут давать рабочие места, ничего не делается для улучшения демографической ситуации. Нет программ поддержки молодежи, малого и среднего бизнеса. Люди не выдерживают конкуренцию и покидают страну. Оставшиеся граждане пытаются выжить и зачастую не могут найти себе квалифицированных работников, от чего и страдает качество различной продукции».
Общественный деятель считает, что ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока у власти будут Санду и PAS. Они делают все возможное, чтобы Молдова отдалялась от Европы. Под европейским знаменем они проводят антиевропейскую политику.
По словам эксперта, несмотря на майские праздники, в Молдове сегодня сложно говорить о социальной справедливости или солидарности трудящихся. К примеру, работникам железной дороги уже несколько месяцев не выдают зарплаты, а пенсионеры получают нищенские пенсии.
«Но это не мешает нашей власти с экранов телевизоров говорить о том, что совсем скоро у нас будет сладкое европейское будущее с европейскими свободами, качеством жизни, европейскими заплатами, европейскими, судами и всем тем хорошим, что есть в Европе».
Он надеется, что люди в Молдове завтрашнего дня смогут проявить солидарность, объединиться и начать бороться за свои права. Игорь Тулянцев поздравил всех граждан Молдовы с праздником 1 Мая.