В Калининграде начали продажу льготных авиабилетов для местных жителей

Как заявляли власти, купить билеты можно будет в авиакассах, на сайтах и в приложениях компаний. Однако к старту продаж опция приобретения онлайн оказалась не доступна. Из-за этого образовались огромные очереди.
У городской авиакассы на Черняховского скопилось около 70 человек. «Мы пришли в девять утра, очередь уже была внушительной. Стоим уже 2,5 часа, ещё не зашли», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в очереди.
Билеты смогут купить жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе. Для детей до 14 лет требуется свидетельство о рождении и регистрация. Также льгота должна распространяться на иногородних студентов, которые обучаются в Калининградской области. Однако, как отмечают на сайте «Аэрофлота», «авиакомпания ожидает от местных органов самоуправления форму документа, подтверждающего статус учащегося данного региона».
Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
По оценке губернатора Антона Алиханова, на программу субсидирования в 2024 году осталось 170−180 млн рублей. Власти региона запросили дополнительное финансирование.