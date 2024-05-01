В Калининграде начали продажу льготных авиабилетов для местных жителей

Билеты смогут купить жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе. Для детей до 14 лет требуется свидетельство о рождении и регистрация. Также льгота должна распространяться на иногородних студентов, которые обучаются в Калининградской области. Однако, как отмечают на сайте «Аэрофлота», «авиакомпания ожидает от местных органов самоуправления форму документа, подтверждающего статус учащегося данного региона».