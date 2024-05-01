Новосибирцев с мая ждет подорожание алкоголя

С 1 мая меняются ставки акцизов на вино, игристые вина, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки. Акцизы вырастут в три раза: на винные напитки и шампанское — с 45 до 141 рубля за литр, на вино — с 34 до 108 рублей. По предварительным прогнозам Центра разработки национальной алкогольной политики, дешевое импортное вино в результате подорожает в 2−3 раза, в целом спиртные напитки подорожают на 10−15%.