В Татарстане строить вторую очередь технопарка «Иннопарк» хотят начать в 2026 году

На текущей площадке, не учитывая расширение, хотят построить около 15 технологичных производств. Если учесть расширение, то можно разместить в той зоне до 100 предприятий, добавил Халитов. К слову, сейчас, по данным спикера, на площадке реализуют свои проекты пять компаний.