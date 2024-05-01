Дорогой алкоголь, пенсии и банковские переводы: что изменится в России с 1 мая

Главные из них связаны с пенсиями, алкоголем, онлайн-переводами денег и лекарственными препаратами для детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Также будет несколько упрощено поступление на целевое обучение.
Пенсии
Пенсии будут увеличены для нескольких групп населения. Так, больше денег станут получать россияне, которым в апреле исполнилось 80 лет. Им будут выплачивать двойной размер фиксированной части пенсии. В этом году она составляет чуть больше 8 тыс. рублей.
Также фиксированную выплату в двойном размере будут получать пенсионеры, имеющие I группу инвалидности. Никаких документов для увеличения размера выплат подавать не нужно, их увеличат автоматически.
На денежную прибавку могут рассчитывать и пенсионеры, у которых на попечении находятся родственники, официально являющиеся нетрудоспособными. За одного такого человека предусмотрена доплата в виде третьей части фиксированной суммы пенсии.
Повышенную пенсию с этого месяца могут начать получать пожилые люди, которые прекратили работать, а также члены экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности.
Банковские переводы
С 1 мая увеличена сумма, которую можно переводить онлайн между своими счетами без комиссий. Нововведение касается физических лиц. Максимальная ежемесячная сумма, которую можно перечислять без комиссий, теперь составляет 30 млн рублей.
Препараты для детей с редкими заболеваниями
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства России, которое ускорит процесс получения лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Раньше фонд «Круг добра» выдавал им препараты в течение 24 рабочих дней после подачи заявки. А теперь срок сократили до шести дней.
Вырастут цены на алкоголь
С 1 мая втрое увеличиваются ставки акцизов на некоторые напитки, среди которых вино, игристые вина, другое спиртное, содержащее виноград. Налог на вино, который до этого составлял 34 рубля, сейчас повысился до 108 рублей. А на винные напитки и шампанское он вырос до 141 рубля, раньше был 45 рублей. Ожидается удорожание перечисленных видов алкоголя в среднем на 10−15%.
Обучение
Поступить на целевое обучение теперь можно через портал «Работа России». Также с этого дня расширили список работодателей, которые могут принимать студентов по программе целевого обучения.
Ранее заказчиками выступали госкорпорации, федеральные министерства и агентства, власти городов и районов, больницы, учреждения культуры, индивидуальные предприниматели. Сейчас договоры на целевое обучения доступны и для организаций, работающих в особых экономических зонах, на территориях опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны.
На портале «Работа России» компании начинают публиковать объявления о наборе. В договоре они должны прописывать свои обязательства перед обучающимися. Среди них оплата жилья, финансовая поддержка и гарантии трудоустройства. После целевого обучения студент должен будет трудиться у работодателя не меньше трех лет.