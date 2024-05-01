Дорогой алкоголь, пенсии и банковские переводы: что изменится в России с 1 мая

С 1 мая втрое увеличиваются ставки акцизов на некоторые напитки, среди которых вино, игристые вина, другое спиртное, содержащее виноград. Налог на вино, который до этого составлял 34 рубля, сейчас повысился до 108 рублей. А на винные напитки и шампанское он вырос до 141 рубля, раньше был 45 рублей. Ожидается удорожание перечисленных видов алкоголя в среднем на 10−15%.