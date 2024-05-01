Минздрав сказал про увеличение доплат медикам в Беларуси с 1 мая

Говорится, что, постановление Минздрава № 70 от 15 апреля 2024 года «Об изменении постановлений Минздрава от 13 июня 2019 г. № 52 и № 53» было разработана для совершенствования, а также размера оплаты труда сотрудников здравоохранения. Данное постановление вступает в силу с 1 мая 2024 года.