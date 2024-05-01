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Минздрав сказал про увеличение доплат медикам в Беларуси с 1 мая

Минздрав Беларуси сказал про увеличение доплат врачам с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили про увеличение размера доплат медицинским работникам в Беларуси с 1 мая 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что, постановление Минздрава № 70 от 15 апреля 2024 года «Об изменении постановлений Минздрава от 13 июня 2019 г. № 52 и № 53» было разработана для совершенствования, а также размера оплаты труда сотрудников здравоохранения. Данное постановление вступает в силу с 1 мая 2024 года.

Сообщается, что врачам-специалистам и средним медицинским работникам бюджетных организаций, которые выполняют функции межрайонных и межрегиональных центров, была установлена надбавка в 30% оклада.

Кроме того, увеличен размер надбавки фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи, которые выезжают самостоятельно — со 110% до 160% оклада. В Минздраве заметили, что вырос размер доплаты за работу в сельской местности. Речь идет про медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц, амбулаторий врача общей практики, больниц сестринского ухода. Всем перечисленным размер доплаты увеличен с 20% до 40% базовой ставки.

Также сказано про установление доплаты за руководство врачом-ординатором, клиническим ординатором очной и заочной формы подготовки, стажировкой врачей-специалистов на рабочем месте.

медицина
экономика