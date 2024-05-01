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Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566−23 «Симферополь — Урожайное». Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве.

«На маршруте работает новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность наших пассажиров», — добавили в минтрансе.

Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута № 199−24 Советский — Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.