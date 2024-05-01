В мэрии Омска заявили о недостаточном ремонте и высоком износе тепловых сетей

В отчете, который есть в распоряжении «СуперОмска», заявлено, что на обслуживании АО «Тепловая компания» находятся тепловые сети общей протяженностью 1 008 км в двухтрубном исчислении, физический износ которых составляет ориентировочно 66%.
«Учитывая ограниченное финансирование, установленное размерами тарифных решений РЭК, для поддержания тепловых сетей в работоспособном состоянии АО “Тепловая компания” ежегодно проводится ремонт и замена около 28 км тепловых сетей (при плановой потребности около 125 км), что является недостаточным и приводит к увеличению процента износа тепловых сетей, снижению надежности, росту повреждаемости», — упоминается в отчете.
В приоритетном порядке ремонт и замена тепловых сетей проходит на тех участках, где имеются наиболее высокие показатели фактической повреждаемости.
В документе указано, мэрия направила губернатору Омской области обращение о рассмотрении возможности предоставления «Тепловой компании» целевого финансирования на проведение мероприятий по капитальному ремонту, восстановлению тепловой изоляции сетей за счет средств областного бюджета.