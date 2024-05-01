В мэрии Омска заявили о недостаточном ремонте и высоком износе тепловых сетей

«Учитывая ограниченное финансирование, установленное размерами тарифных решений РЭК, для поддержания тепловых сетей в работоспособном состоянии АО “Тепловая компания” ежегодно проводится ремонт и замена около 28 км тепловых сетей (при плановой потребности около 125 км), что является недостаточным и приводит к увеличению процента износа тепловых сетей, снижению надежности, росту повреждаемости», — упоминается в отчете.