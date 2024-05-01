Мировое потребление вина упало до минимума с 1996 года

Согласно данным, в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина против 22,7 миллиарда литров годом ранее. В числе основных причин спада указывается снижение потребления в Китае, а также вызвавший мировое подорожание вин энергокризис.
Крупнейшим потребителем вина в мире стали США, однако показатель снизился на 3% — до 3,3 миллиарда литров. Во Франции в прошлом году потребили 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда литров в 2022-м. Тройку лидеров замыкает Италия, там потребление снизилось на 2,5% — до 2,2 миллиарда литров.
Далее идут Германия, снизившая потребление вин на 1,6%, до 1,9 миллиарда литров, и Великобритания (снижение на 2,9%, до 1,3 миллиарда литров). Занявшая в прошлом году шестое место по потреблению вина Испания стала одной из стран, в которых его потребление выросло — на 1,7%, до 1 миллиарда литров.
Россияне в прошлом году выпили 860 миллионов литров вина — это на 3% больше, чем в 2022 году. Такой прирост вернул потребление на доковидные уровни 2019 года, а страна стала седьмой в мире по этому показателю.
Аргентинцы в прошлом году сократили потребление вина на 6,2% — до 780 миллионов литров. Лидером по сокращению потребления стал Китай, там за год оно рухнуло на 25%, а с 2018 года — в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замыкает десятку Португалия, в которой потребление вина тоже снизилось — на 9,2%, до 550 миллионов литров.
Среди остальных крупных потребителей вина показатель вырос в Румынии (на 20,1%), Бразилии (на 11,6%) и Японии (на 2,1%).