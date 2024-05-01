Прямые рейсы в Самарканд запустят из Нижнего Новгорода с 9 мая

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, полёты будут выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Airbus 320.
Вылет из Самарканда будет производиться в 9:20, прибытие в Нижний Новгород — в 11:10, время в пути составит 3 часа 50 минут.
Вылет из Нижнего Новгорода будет производиться в 12:30, прибытие в Узбекистан — в 18:00 по местному времени. Время перелёта составит 3 часа 30 минут.
Время отправления и прибытия для каждого аэропорта указывается местное.
Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 1 810 000 сум (от 13 200 рублей по действующему курсу), а по маршруту Самарканд — Нижний Новгород — Самарканд — от 2 371 000 сум (от 17 250 рублей).
Напомним, что прямые рейсы в Баку запущены из Нижнего Новгорода. Полёты будут выполняться также еженедельно по четвергам.