Подсолнечное масло подешевело в Казахстане

«По итогам марта текущего года розничные цены на растительное масло в РК снизились на 23,5 процента в сравнении с показателями аналогичного периода 2023-го. При этом подсолнечное масло упало в цене на 24,6 процента, а оливковое, напротив, подорожало на 18,7 процента. В региональном разрезе наименьшее удешевление растительного масла было зафиксировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Наибольшее удешевление зарегистрировали в Кызылординской области», — сообщает Energyprom.