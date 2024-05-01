Узбекские помидоры уступили туркменским рынок Таджикистана

Эксперты EastFruit сообщили, что в настоящее время на оптовых рынках Таджикистана отмечается абсолютная доминация импортных тепличных помидоров из Туркменистана. При отличном внешнем виде и современной упаковке эти помидоры также очень конкурентоспособны по цене.
«Также стоит отметить, что туркменский помидор полностью вытеснил с рынка Таджикистана тепличную продукцию узбекского производства, подтверждая проблемы тепличной отрасли Узбекистана, о которых многократно писалось ранее», — отмечают эксперты.
И это притом, что на у таджикских тепличных комбинатов в этом сезоне наблюдаются проблемы с производством томатов, но оптовые цены на эти овощи находятся на рекордно низком уровне для этого периода года — 1,46 доллара за килограмм.
Интересно, что в настоящее время в Таджикистане, который импортирует большинство потребляемых тепличных помидоров, цены на них значительно ниже, чем в Узбекистане, который пока что является крупным экспортером данных овощей.
Эксперты отмечают также низкие цены на помидоры в странах Восточной Европы. В Молдавии, например, импортирующей овощи из Турции, цены низкие, как в Таджикистане, а польские помидоры сравнялись по цене с узбекистанскими. Это связано с развитием энергосберегающих тепличных технологий в Европе и проблемами с энергетикой у Узбекистана.