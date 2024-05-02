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С начала года индекс роста цен на социально значимые продукты замедлился в 8 раз

С начала 2024 года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары замедлился в 8,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,3%, передает ИА El.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Источник: EL.kz

Это было обеспечено, в том числе за счет эффективной реализации контрольных инструментов сдерживания роста цен на СЗПТ.

Так, с начала года территориальными подразделениями Министерства возбуждено 1011 административных производств, в рамках которых за превышение торговой надбавки вынесено 804 административных постановлений, взыскано 65 штрафов (устранено 109 непродуктивных посредников).

Усилен состав региональных комиссий путем включения в него представителей фискальных и силовых органов (АЗРК, АФМ и КГД МФ).

В рамках деятельности региональных комиссии по расследованию посреднических схем проведено 444 заседания, выявлено 732 риска превышения торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников.

Совместно с КГД МФ реализуется пилотный проект по анализу электронных счетов-фактур товаров, входящих в перечень СЗПТ.

С начала года проведен анализ 2554 цепочек поставок товаров, выявлено 874 риска нарушений налогового, антимонопольного и др. законодательства.

Высокий показатель принимаемых контрольных мер отмечается в городах Шымкент, Алматы, Астана, Павлодарской и Акмолинской областях.

экономика