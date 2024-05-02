С начала года индекс роста цен на социально значимые продукты замедлился в 8 раз

Это было обеспечено, в том числе за счет эффективной реализации контрольных инструментов сдерживания роста цен на СЗПТ.
Так, с начала года территориальными подразделениями Министерства возбуждено 1011 административных производств, в рамках которых за превышение торговой надбавки вынесено 804 административных постановлений, взыскано 65 штрафов (устранено 109 непродуктивных посредников).
Усилен состав региональных комиссий путем включения в него представителей фискальных и силовых органов (АЗРК, АФМ и КГД МФ).
В рамках деятельности региональных комиссии по расследованию посреднических схем проведено 444 заседания, выявлено 732 риска превышения торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников.
Совместно с КГД МФ реализуется пилотный проект по анализу электронных счетов-фактур товаров, входящих в перечень СЗПТ.
С начала года проведен анализ 2554 цепочек поставок товаров, выявлено 874 риска нарушений налогового, антимонопольного и др. законодательства.
Высокий показатель принимаемых контрольных мер отмечается в городах Шымкент, Алматы, Астана, Павлодарской и Акмолинской областях.