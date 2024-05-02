Казахстан, Узбекистан и Азербайджан намерены проложить энергокабель по дну Каспия

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между Министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», — сказал Саткалиев.