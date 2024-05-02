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Казахстан, Узбекистан и Азербайджан намерены проложить энергокабель по дну Каспия

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

«Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана».

говорится в сообщении.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран. Для наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения способа торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между Министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», — сказал Саткалиев.

По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.

экономика
энергетика