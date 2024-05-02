На обновление колледжей Башкирии направят 500 млн рублей

Башкирия является одним из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. Так, в регионе функционируют 92 колледжа и их 44 филиала, где проходят обучение более 98 тысяч студентов, а подготовку кадров ведут по 118 рабочим профессиям и 173 специальностям.
Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал в этом году потратить 500 млн рублей на ремонт профессиональных учебных заведений республики.
— Стратегия развития среднего профессионального образования в регионе на 2022−2026 годы предусматривает синхронизацию системы подготовки кадров с реальными потребностями экономики, — объяснил министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин. — В 2022 году регион в числе первых территорий страны прошел отбор и стал участником российского проекта «Профессионалитет».
По словам Ильдара Мавлетбердина, принцип проекта очень простой и заключается в выделении из российской казны средств на развитие материально-технической базы колледжей. В модернизации учебных заведений на условиях софинансирования участвуют предприятия-работодатели, а также регион, в результате чего получаются современные учебные заведения «под ключ».
Первый кластер по проекту «Профессионалитет» создали в 2022 году с участием ОДК-УМПО на базе Уфимского машиностроительного колледжа. А в минувшем году в регионе открыли ещё семь кластеров по приоритетным отраслям экономики.
— Размер российского гранта составил от 60,5 миллиона до 100 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — Из регионального бюджета за два года выделили 367,5 миллиона рублей. Участником проекта «Профессионалитет» в сетевом взаимодействии стал 51 региональный колледж. В этом году еще три колледжа планируют привлечь федеральные средства на развитие своей базы.
Ильдар Мавлетбердин отметил, что в этом году планируется открыть ещё шесть кластеров и по их общему количеству — 14 кластеров — Башкирия занимает первое место в России наряду с Татарстаном и Оренбургской областью. Всего же на их создание из российского бюджета привлекли 1,152 миллиарда рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что при выполнении ремонта в учебных заведениях необходимо приводить в порядок и общежития. Он уточнил, что каждый год Башкирия за счёт собственных средств приводит в порядок пять-семь колледжей.
— В этом году мы направим по 500 миллионов рублей на ремонт учебных корпусов, общежитий, — сообщил Радий Фаритович. — Недавно в Москве на Дне образования я обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, что в стране нужна федеральная программа для улучшения материальной базы наших колледжей.