На обновление колледжей Башкирии направят 500 млн рублей

— Размер российского гранта составил от 60,5 миллиона до 100 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — Из регионального бюджета за два года выделили 367,5 миллиона рублей. Участником проекта «Профессионалитет» в сетевом взаимодействии стал 51 региональный колледж. В этом году еще три колледжа планируют привлечь федеральные средства на развитие своей базы.