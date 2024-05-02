Губернатор Приангарья побывал на стройплощадках новых домов в микрорайоне Восточный Нижнеудинска

Сейчас в микрорайоне Восточный возводят 4 блок-секции для переселения граждан из аварийного жилья. Властям необходимо расселить в новые квартиры 335 человек. Строительство домов началось ещё в 2020 году, их должны были сдать в 2022-м, однако подрядная организация не справилась с возложенными на неё обязательствами. Контракт расторгли, а 26 февраля этого года был заключен договор с новым застройщиком.
Строительная готовность двух блок-секций составляет более 70% каждой, ещё двух — более 30%. Ожидается, что к концу октября этого года все работы будут завершены полностью.
Губернатор Иркутской области также побывал на строительной площадке дома для медиков. Он рассчитан на 33 квартиры. Объект почти готов — его готовность составляет более 90%.
Подрядная организация обратила внимание, что в этом году закончится строительство. До конца года мы должны переселить сюда 33 семьи медицинских работников. Вторая подрядная организация здесь же работает по домам для переселения людей из аварийного жилья. Мы, в свою очередь, выполняем все взятые на себя обязательства по финансированию, — отметил губернатор Игорь Кобзев. — Для завершения строительства объектов региональным Минстроем проработан вопрос о выделении дополнительного финансирования. На это предусмотрено более 380 миллионов рублей из областного бюджета. В дальнейшем видим здесь перспективную площадку, все коммуникации подведены, есть котельная, завершаем дорожные работы внутри территории, для удобства будет ходить общественный транспорт. На градостроительном совете с коллегами обсудим, какие объекты они здесь в будущем видят, необходимые инженерные коммуникации для развития дальнейшего есть.
В доме однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Высокая степень готовности. Это 30 квартир для сотрудников больниц Нижнеудинской районной больницы, и три зарезервированы для молодых специалистов семейных с детьми, которые будут переезжать сюда из других субъектов страны, — подчеркнул министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов. — Эта социальная поддержка — мощная мера по закреплению специалистов на местах. Этот опыт по строительству служебного жилья нужно распространять и на другие территории.