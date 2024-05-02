Губернатор Приангарья побывал на стройплощадках новых домов в микрорайоне Восточный Нижнеудинска

Подрядная организация обратила внимание, что в этом году закончится строительство. До конца года мы должны переселить сюда 33 семьи медицинских работников. Вторая подрядная организация здесь же работает по домам для переселения людей из аварийного жилья. Мы, в свою очередь, выполняем все взятые на себя обязательства по финансированию, — отметил губернатор Игорь Кобзев. — Для завершения строительства объектов региональным Минстроем проработан вопрос о выделении дополнительного финансирования. На это предусмотрено более 380 миллионов рублей из областного бюджета. В дальнейшем видим здесь перспективную площадку, все коммуникации подведены, есть котельная, завершаем дорожные работы внутри территории, для удобства будет ходить общественный транспорт. На градостроительном совете с коллегами обсудим, какие объекты они здесь в будущем видят, необходимые инженерные коммуникации для развития дальнейшего есть.