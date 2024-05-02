В Казахстан резко выросли денежные переводы из Ирака

Примечателен тот факт, что в уже второй месяц подряд в Казахстан поступают значительные денежные суммы из Ирака. Так, в январе, если поступления и были, то страна не попала в десятку самых крупных отправителей. Однако уже в феврале общая сумма переводов достигла 245,3 млн тенге, а в марте выросла почти в три раза — до 607,4 млн тенге.