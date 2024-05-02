В Казахстан резко выросли денежные переводы из Ирака

Системы международных денежных переводов позволяют казахстанцам отправлять и получать средства, даже не имея банковского счета. Этой возможностью многие активно пользуются.
Например, за весь 2023 год через СМДП жители страны отправили за границу порядка 961,4 млрд тенге, а получили — 305,8 млрд тенге. Спрос на такие переводы есть и в текущем году.
Так, по данным Национального банка РК, за первый квартал 2024 года казахстанцы провели 537,8 тыс. транзакций за границу на общую сумму 170,6 млрд тенге:
- в январе — 52,5 млрд тенге;
- в феврале — 58,9 млрд тенге;
- в марте — 59,3 млрд тенге.
Больше всего денег жители Казахстана перевели в Россию, Турцию и Узбекистан.
Что касается денежных поступлений из-за рубежа в страну, то здесь суммы более скромные. За три месяца было произведено 218,25 тыс. транзакций на сумму в 59,8 млрд тенге:
- в январе — 20,6 млрд тенге;
- в феврале — 19,1 млрд тенге;
- в марте — 20,1 млрд тенге.
Примечателен тот факт, что в уже второй месяц подряд в Казахстан поступают значительные денежные суммы из Ирака. Так, в январе, если поступления и были, то страна не попала в десятку самых крупных отправителей. Однако уже в феврале общая сумма переводов достигла 245,3 млн тенге, а в марте выросла почти в три раза — до 607,4 млн тенге.
В целом же главной страной, откуда поступают деньги в Казахстан, является Россия — на нее каждый месяц приходилось не менее 26% от общей суммы переводов. Помимо нее казахстанцы активно получают средства из США, Южной Кореи и Узбекистана.