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В Казахстан резко выросли денежные переводы из Ирака

В марте через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстан поступило более 20 млрд тенге. Часть этих средств пришла из Ирака. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Системы международных денежных переводов позволяют казахстанцам отправлять и получать средства, даже не имея банковского счета. Этой возможностью многие активно пользуются.

Например, за весь 2023 год через СМДП жители страны отправили за границу порядка 961,4 млрд тенге, а получили — 305,8 млрд тенге. Спрос на такие переводы есть и в текущем году.

Так, по данным Национального банка РК, за первый квартал 2024 года казахстанцы провели 537,8 тыс. транзакций за границу на общую сумму 170,6 млрд тенге:

  • в январе — 52,5 млрд тенге;
  • в феврале — 58,9 млрд тенге;
  • в марте — 59,3 млрд тенге.

Больше всего денег жители Казахстана перевели в Россию, Турцию и Узбекистан.

Что касается денежных поступлений из-за рубежа в страну, то здесь суммы более скромные. За три месяца было произведено 218,25 тыс. транзакций на сумму в 59,8 млрд тенге:

  • в январе — 20,6 млрд тенге;
  • в феврале — 19,1 млрд тенге;
  • в марте — 20,1 млрд тенге.

Примечателен тот факт, что в уже второй месяц подряд в Казахстан поступают значительные денежные суммы из Ирака. Так, в январе, если поступления и были, то страна не попала в десятку самых крупных отправителей. Однако уже в феврале общая сумма переводов достигла 245,3 млн тенге, а в марте выросла почти в три раза — до 607,4 млн тенге.

В целом же главной страной, откуда поступают деньги в Казахстан, является Россия — на нее каждый месяц приходилось не менее 26% от общей суммы переводов. Помимо нее казахстанцы активно получают средства из США, Южной Кореи и Узбекистана.

экономика