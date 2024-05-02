Средняя зарплата россиян перешагнет отметку в 100 тысяч

«Планка в 100 тыс. рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию», — передают «Ведомости».
Базовый сценарий предполагает рост доходов в текущем году на 13,6% (84 тыс. рублей), в 2025 году — еще на 8,4% (90 тыс. рублей), а в 2026 году — еще на 7% (более 97 тыс. рублей). Согласно прогнозу, к 2027 году доходы россиян по сравнению с предыдущим периодом вырастут на 6,6% и составят более 103 тыс. рублей.
Консервативный сценарий Минэкономразвития включает в себя увеличение темпа роста зарплат в текущем году на 12% (более 82 тыс. рублей). Производительность труда будет ежегодно снижаться на 2%, а численность рабочей силы в ближайшие четыре года вырастет на 100 тыс. человек.
Напомним, средняя зарплата в Свердловской области на начало 2024 года составила 67,2 тыс. рублей. Согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам подобрались ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердовскстата, самые скромные доходы в сферах образования (52,9 тыс. рублей), сельского хозяйства (48,6 тыс. рублей), гостиничного дела и общепита (37,9 тыс. рублей).