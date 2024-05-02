Средняя зарплата россиян перешагнет отметку в 100 тысяч

Базовый сценарий предполагает рост доходов в текущем году на 13,6% (84 тыс. рублей), в 2025 году — еще на 8,4% (90 тыс. рублей), а в 2026 году — еще на 7% (более 97 тыс. рублей). Согласно прогнозу, к 2027 году доходы россиян по сравнению с предыдущим периодом вырастут на 6,6% и составят более 103 тыс. рублей.