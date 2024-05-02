На севере Волгограда к концу года построят новую школу на 800 мест

В новом учреждении появятся 33 учебных класса, медблок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал и библиотека. Юные волгоградцы смогут заниматься физкультурой как в спортзале, так и на стадионе и в городке для сдачи норм ГТО.