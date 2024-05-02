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На севере Волгограда к концу года построят новую школу на 800 мест

В поселке ГЭС Тракторозаводского района скоро будет готова новая школа на 800 мест.

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

Работа проходит в рамках нацпроекта «Образование». Трехэтажное здание должны сдать к концу 2024 года.

Сейчас подрядная организация занята устройством внутренних перегородок, кладкой наружных стен 3-го этажа здания. Также строители монтируют оконные блоки 1-го и 2-го этажей, стеновые сэндвич-панели спортзала.

Параллельно продолжается подготовка наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сообщили в комитете строительства Волгоградской области.

В новом учреждении появятся 33 учебных класса, медблок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал и библиотека. Юные волгоградцы смогут заниматься физкультурой как в спортзале, так и на стадионе и в городке для сдачи норм ГТО.

Напомним, школу в поселке ГЭС возводят по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Всего с 2018 года в Волгоградской области построено 11 школ, в которых более 9000 мест.

образование