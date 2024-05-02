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Ремонт теплосетей на участке в центре Красноярска окончат к середине мая

В Красноярске завершили первый этап ремонтных работ на Диктатуры Пролетариата.

Источник: СГК

«Сибирская генерирующая компания» окончила первый этап перекладки трубопровода.

Первый этап ремонта длился чуть меньше месяца. За это время энергетики переложили около 90 метров теплосетей: смонтировали новый трубопровод, обновили канал и капитально отремонтировали две тепловых камеры — по современным стандартам старую кирпичную кладку заменили на прочные железобетонные панели.

Как отметили в СГК, объект на Диктатуры Пролетариата стал одним из первых в городе, где начался ремонт. Трубы здесь полностью выработали свой ресурс. Также на соседней улице Карла Маркса строят метро, и чтобы избежать перекрытия сразу нескольких участков и транспортного коллапса, энергетики выполнили ремонт здесь в первоочередном порядке.

Перекресток улиц Диктатуры-Урицкого является одной из ключевых автомобильных развязок, его ежедневно пересекают сотни водителей. Кроме того, от участка протяженностью более 120 метров тепло и горячую воду получают 1 700 горожан и 27 объектов.

До середины мая здесь будут проводить работы по благоустройству, а также продолжатся работы по ремонту. В это время тепло и горячая вода будут подаваться горожанам по временному трубопроводу.

До середины мая специалисты заменят на участке 30 метров коммуникаций, выполнят обратную засыпку и благоустройство.

Капитальный ремонт на улице Диктатуры Пролетариата — это часть большой ремонтной программы СГК по модернизации системы теплоснабжения Красноярска. С 2020 года компания выполняет беспрецедентные объемы работ по строительству, перекладке и ремонту теплосетей — свыше 50 км ежегодно, таких темпов не было даже в советские времена. На текущий момент обновлено 230 километров коммуникаций. На интерактивной карте отметили все точки ремонтов в 2024 году: