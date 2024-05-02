Ремонт теплосетей на участке в центре Красноярска окончат к середине мая

Капитальный ремонт на улице Диктатуры Пролетариата — это часть большой ремонтной программы СГК по модернизации системы теплоснабжения Красноярска. С 2020 года компания выполняет беспрецедентные объемы работ по строительству, перекладке и ремонту теплосетей — свыше 50 км ежегодно, таких темпов не было даже в советские времена. На текущий момент обновлено 230 километров коммуникаций. На интерактивной карте отметили все точки ремонтов в 2024 году: