Нацбанк: срочные рублевые вклады белорусов выросли на 2,1% в марте 2024

В Национальном банке рассказали, что срочные рублевые вклады белорусов выросли на 2,1% в марте 2024 года. Это следует из данных, размещенных на официальном сайте Нацбанка.
Согласно опубликованной информации, срочные рублевые депозиты физлиц увеличились в марте 2024 года в сравнении с февралем на 176,6 миллиона рублей, или на 2,1%. Так, на 1 апреля 2024 года они составили 8,6 миллиарда рублей.
Сообщается, что растет интерес белорусов и к долгосрочным рублевым сбережениям. Сказано, что объем новых банковских вкладов физических лиц в белорусских рублях в марте 2024 года составил 813,3 миллиона рублей, в том числе долгосрочных — 374,1 миллиона рублей. Говорится, что в значительной степени данный рост связан с более высокой доходностью, которую предлагают банки по долгосрочным безотзывным депозитам в национальной валюте.
Уточняется, что в марте 2024 года средняя процентная ставка по новым безотзывным вкладам физических лиц в белорусских рубля на срок более одного года была в размере 12,9% годовых. А по новым срочным рублевым вкладам в целом она оказалась 9,7% годовых.