Нацбанк: срочные рублевые вклады белорусов выросли на 2,1% в марте 2024

Сообщается, что растет интерес белорусов и к долгосрочным рублевым сбережениям. Сказано, что объем новых банковских вкладов физических лиц в белорусских рублях в марте 2024 года составил 813,3 миллиона рублей, в том числе долгосрочных — 374,1 миллиона рублей. Говорится, что в значительной степени данный рост связан с более высокой доходностью, которую предлагают банки по долгосрочным безотзывным депозитам в национальной валюте.