Омский Минстрой рассказал о возобновлении строительства элитной многоэтажки на Тарской

Сам ЖК «Золотые купола» начали возводить ещё в 2004 году. Тогда строительством занималась «Сибирская промышленно-энергетическая компания». Позже выяснилось, что предприниматель провёл двойные продажи квартир на сумму более 1,1 млрд рублей. Он не стал достраивать дом, уехал из страны и был объявлен в международный розыск.