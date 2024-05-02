Омский Минстрой рассказал о возобновлении строительства элитной многоэтажки на Тарской

В региональном Минстрое сообщили, когда продолжится строительство проблемного дома на углу Тарской и Яковлева в ЖК «Золотые купола».
«Подрядчик приступит к работам не позднее 5 дней с момента подписания контракта. Само подписание запланировано на 7 мая», — рассказали в телеграм-канале Минстроя.
Напомним, победителем аукциона стало омское ООО «Строительные материалы Сибири». Работы должны быть завершены до конца 2024 года. Свои квартиры в доме ждут 292 дольщика.
Сам ЖК «Золотые купола» начали возводить ещё в 2004 году. Тогда строительством занималась «Сибирская промышленно-энергетическая компания». Позже выяснилось, что предприниматель провёл двойные продажи квартир на сумму более 1,1 млрд рублей. Он не стал достраивать дом, уехал из страны и был объявлен в международный розыск.
Предпринимателю вынесли обвинительный приговор за мошенничество только в 2022 году. При этом через семь месяцев он был уже на свободе.