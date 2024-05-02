Красота требует жертв: в Казахстане подорожали средства гигиены

«Местное производство не справляется практически ни с одной категорией продукции в секторе, а то и полностью отсутствует. Так, например, в сегменте моющих средств казахстанское производство по итогам первых двух месяцев текущего года составило 3,2 тыс. тонн — на 15% больше, чем годом ранее. Однако это всего 13,8% от ресурсов. Основная часть, соответственно, пришлась на импорт: 86,2%. Всего с начала года в страну завезли 20,3 тыс. тонн моющих средств, минус 14,5% за год. Выпуск мыла сократился на 23,5%, до 3,6 тыс. тонн. Казахстанские компании перекрыли 42,2% спроса, однако сокращение производства привело к потере доли рынка по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (было 46,9%). Импорт мыла составил 4,9 тыс. тонн, или 57,8% от ресурсов».