В Казахстане отремонтируют свыше 1400 километров железных дорог

Ремонтно-путевая кампания, которая стартовала в марте, охватывает все регионы. При этом капитально с полной заменой рельсошпальной решетки будет обновлено более 570 километров железной дороги.
Первыми приступили к капитальному ремонту железнодорожники на юге и западе страны. Модернизация пути началась на перегоне Арыс — Сарыагаш (32,2 километра) Шымкентского отделения магистральной сети, где уже выполнено 50 процентов от запланированного объема. Также капитальным ремонтом будет охвачено 12,2 километра участка Арыс — Шымкент. Завершены начатые в марте работы на участке Аккум — Талап Кызылординского отделения. Продолжается капремонт на отрезке от разъезда Акмая до разъезда Екпенды. В планах отделения — отремонтировать капитально 43,16 километра пути. Порядка 70 километров железной дороги Атырауского отделения обновят на участках Мукур — Жантерек — Кенбай, Жамансор — разъезд 377 — Макат, разъезд 15 — Аккистау — Баксай.
По графику приступило к капитальному обновлению железнодорожной магистрали Актюбинское отделение магистральной сети. В текущем году актюбинское железнодорожники отремонтируют порядка 78 километров. В Мангистауской области будет модернизировано порядка 39 километров.
По Костанайскому региону планируется обновить капитальным ремонтом более 60,7 километра железнодорожных путей на участках Костанай — Жана-Есиль и Тобол-Кушмурун. Почти такой же объем (61,1 километра) запланирован по Семейскому отделению магистральной сети. 31,5 километра железнодорожных участков Бозшаколь — Уленты, Таскудык — Спутник модернизируют в Павлодарском отделении. Задачи по оздоровлению 24 километров пути стоят перед карагандинскими железнодорожниками. Большой объем работ (110 километра) в рамках планового капитального ремонта будет выполнен на участках в границах Акмолинского отделения магистральной сети.
Кроме капитального обновления, железнодорожники выполняют усиленный средний и средний ремонт пути. Меняют стрелочные переводы. Производят сплошную смену рельсовых опор, рельсовой колеи и другие профилактические мероприятия.
Путевые работы проводятся с применением специальной техники. Всего на сети КТЖ насчитывается более 730 единиц различных машин: Duomatic, Unimat MF, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, RM-80, RM-2002, рельсошлифовальные поезда Atlas и другие.
Проведение плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры требует введения временных ограничений скорости на участках, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов.
Ежегодный ремонт пути позволяет обеспечить надежность железнодорожной инфраструктуры при перевозке пассажиров и грузов.