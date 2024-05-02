В Казахстане отремонтируют свыше 1400 километров железных дорог

Первыми приступили к капитальному ремонту железнодорожники на юге и западе страны. Модернизация пути началась на перегоне Арыс — Сарыагаш (32,2 километра) Шымкентского отделения магистральной сети, где уже выполнено 50 процентов от запланированного объема. Также капитальным ремонтом будет охвачено 12,2 километра участка Арыс — Шымкент. Завершены начатые в марте работы на участке Аккум — Талап Кызылординского отделения. Продолжается капремонт на отрезке от разъезда Акмая до разъезда Екпенды. В планах отделения — отремонтировать капитально 43,16 километра пути. Порядка 70 километров железной дороги Атырауского отделения обновят на участках Мукур — Жантерек — Кенбай, Жамансор — разъезд 377 — Макат, разъезд 15 — Аккистау — Баксай.