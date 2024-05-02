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В Челябинской области назвали наиболее востребованные рабочие профессии

В Челябинской области назвали наиболее востребованные рабочие профессии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Исследование соотношения вакансий и безработных показало, что работодатели нуждаются в рабочих и медицинских кадрах», — комментирует Контрольно-счетная палата региона.

В тройку наиболее востребованных рабочих профессий по итогам первого квартала, согласно рейтингу, вошли монтажник стальных и железобетонных конструкций (коэффициент востребованности 298), стрелок (227,5) и овощевод (192).

Также высокий спрос на слесарей по сборке металлоконструкций (186,5), осмотрщиков вагонов (177,5), кузнецов-штамповщиков (147), операторов птицефабрик и механизированных ферм (111), станочников широкого профиля (103).

Среди востребованных профессий служащих врач (256,5), инженер-программист (85), инженер-электроник (75,5), педиатр и хирург (по 66) и врач-специалист (51).

Среди самых высокооплачиваемых профессий из числа наиболее востребованных работодатели отмечают профессии станочника широкого профиля, токаря-карусельщика, сверловщика (до 90 тыс. рублей), из числа служащих — врача (до 100 тыс.) и инженера (до 98 тыс.).

Низкую востребованность сохраняют профессии бухгалтера, юриста и экономиста — с зарплатой от 18,7 до 68 тыс. рублей.

занятость