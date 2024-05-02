В Челябинской области назвали наиболее востребованные рабочие профессии

Среди самых высокооплачиваемых профессий из числа наиболее востребованных работодатели отмечают профессии станочника широкого профиля, токаря-карусельщика, сверловщика (до 90 тыс. рублей), из числа служащих — врача (до 100 тыс.) и инженера (до 98 тыс.).