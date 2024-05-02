В Омске опровергли информацию об обнаружении на ТЭЦ-4 майнинговой фермы

Экоблогер Владимир Лифантьев на своей странице в соцсетях сообщил об обнаружении на ТЭЦ-4 майнинговой фермы. По его словам, на режимном объекте нашли два контейнера со специальными майнинговыми устройствами, которые потребляют энергию на миллионы рублей в месяц.
«Сейчас контейнеры опечатаны. Сколько времени они функционировали, неизвестно. Майнинг — дело затратное, стоимость электроэнергии сейчас зачастую превышает прибыль от добытой крипты. Если только у вас нет бесплатной электроэнергии. Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ “на собственные нужды” — это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. Ну, то есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф», — сообщает блогер.
В АО «Омск РТС» наличие майнингового оборудования отрицать не стали. Однако по информации пресс-службы предприятия, контейнеры находятся на территории ТЭЦ исключительно на хранении.
«25 апреля на соседней территории, не принадлежащей ТЭЦ-4, сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с оперативники УЭБ и ПК УМВД России по Омской области проводились оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены два контейнера с оборудованием. На месте проведены следственные действия, по окончании которых контейнеры были опечатаны и перемещены на ответственное хранение на территорию ТЭЦ-4. В настоящее время следствием устанавливаются владельцы контейнеров и оборудования. АО “ТГК-11” и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют», — сообщили порталу Om1.ru в «Омск РТС».