В Омске опровергли информацию об обнаружении на ТЭЦ-4 майнинговой фермы

«Сейчас контейнеры опечатаны. Сколько времени они функционировали, неизвестно. Майнинг — дело затратное, стоимость электроэнергии сейчас зачастую превышает прибыль от добытой крипты. Если только у вас нет бесплатной электроэнергии. Электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ “на собственные нужды” — это прямые расходы предприятия, и они должны быть заложены в себестоимость товара. А себестоимость товара закладывается в тариф. Ну, то есть простыми словами: стоимость электричества, которое ушло на майнинг, легла нам с вами в тариф», — сообщает блогер.