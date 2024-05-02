В Башкирии сроки получения земли в аренду сократились более чем на 10%

В Башкирии в среднем время получения в аренду земельных участков с проведением торгов сократилось на 10,55%. В первом квартале 2023 года оценка времени получения земельных участков с проведением торгов составляла в среднем 29,77 дня, а в первом квартале 2024 года — 26,63 дня. Получение земельного участка без проведения торгов осталось практически неизменно — 24,57 дня в первом квартале 2023 года и 24,39 дня в первом квартале 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса около 150 предпринимателей на портале «Бизнес и инвестиции Республики Башкортостан», проведенного министерством земельных и имущественных отношений РБ.