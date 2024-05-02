В мае из Нацфонда планируют продать до $850 млн

По итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1%, до 442,05 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 млн долларов до 234 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,1 млрд долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1 056 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов в день. «При проведении операций Нацбанк соблюдал принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», — указывается в сообщении.
«Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил. По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года НБРК ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов», — сообщили в Нацбанке.
Поясняется, что Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.