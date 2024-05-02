В мае из Нацфонда планируют продать до $850 млн

«Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил. По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года НБРК ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов», — сообщили в Нацбанке.