В марте в Башкирии выдано на 12% больше ипотечных кредитов, чем месяцем ранее.

В целом по России в первом квартале текущего года ипотечное кредитование сократилось более чем вдвое. За первые три месяца 2024 года россияне взяли 324,40 тыс. ипотечных кредитов на 1,29 трлн рублей. В Топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в марте вошли: Москва — 9,92 тыс. кредитов на 72,69 млрд рублей, Московская область — 7,85 тыс. кредитов на 43,63 млрд рублей, Санкт-Петербург — 6,05 тыс. кредитов на 31,74 млрд рублей, Татарстан — 4,38 тыс. кредитов на 18,98 млрд рублей и Свердловская область — 4,98 тыс. кредитов на 16,84 млрд рублей. Башкирия по этому показателю находится на 7 месте.