В марте в Башкирии выдано на 12% больше ипотечных кредитов, чем месяцем ранее.

В Башкирии в минувшем марте выдано 4,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,12 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в феврале 2024 года — 4,21 тыс. на 14,15 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в феврале и марте остался неизменным — 3,44 млн рублей. При этом средний срок кредита вырос с 264 месяцев в феврале до 275 месяцев в марте. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В целом по России в первом квартале текущего года ипотечное кредитование сократилось более чем вдвое. За первые три месяца 2024 года россияне взяли 324,40 тыс. ипотечных кредитов на 1,29 трлн рублей. В Топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в марте вошли: Москва — 9,92 тыс. кредитов на 72,69 млрд рублей, Московская область — 7,85 тыс. кредитов на 43,63 млрд рублей, Санкт-Петербург — 6,05 тыс. кредитов на 31,74 млрд рублей, Татарстан — 4,38 тыс. кредитов на 18,98 млрд рублей и Свердловская область — 4,98 тыс. кредитов на 16,84 млрд рублей. Башкирия по этому показателю находится на 7 месте.