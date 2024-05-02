Минсельхоз России попросили выделить субсидии крымским рыбакам

Крымские власти попросили Министерство сельского хозяйства России выделить субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса, занимающимся промыслом в Азовском и Черном морях, в связи с их простоем. Об этом сообщили в республиканском Минсельхозе.
— С учетом ситуации, сложившейся у крымских рыбаков, Республика Крым обратилась в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с письмом о рассмотрении вопроса о выделении субсидий, — цитирует ведомство агентство ТАСС.
В Минсельхозе рассчитывают, что деньги выделят из федерального бюджета. Ожидается, что эти средства дадут организациям рыбохозяйственного комплекса на операционные расходы. Сейчас ведется сбор заявок от предприятий. Это необходимо для расчета финансирования.
В марте 2022 года в Минобороны России сообщали, что военно-морские силы Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1 в Черном и Азовском морях. Поэтому рыбакам запретили выходить в промысловые акватории. На их поддержку федеральное правительство выделило 50 млн рублей. В апреле 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что суда решили выпускать на промысел, договариваясь с силовиками по каждому такому случаю.
Напомним, за 10 лет объем добычи рыбы и других водных биоресурсов в Крыму уменьшился почти в три раза. В 2014 году он составлял 15,6 тысячи тонн. Спустя два года этот показатель стал рекордным за 10 лет — 20,3 тысячи тонн. Далее до 2022 года объемы добычи водных биоресурсов как росли, так и снижались. Это было связано с погодой и снижением промысловой нагрузки из-за длительного ремонта крупных рыбопромысловых судов.
С февраля 2022 года объемы стали снижаться из-за ограничений судоходства, введенных в связи с проведением специальной военной операции. Кроме того, были закрыты основные районы промысла. В 2022 году объемы добычи уже составили 7,1 тысячи тонн, а в 2023 году — 5,9 тысячи тонн.