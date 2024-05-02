Минимальные размеры пенсий и пособий подтянули до МПР

Напомним, что минимальные потребительские расходы — расчетная величина минимальных расходов на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. Они основаны на изучении реальной стоимости и состава потребления, необходимых для здоровой жизнедеятельности домохозяйств. Некоторые виды пособий и социальных выплат должны быть не ниже МПР.