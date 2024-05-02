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Минимальные размеры пенсий и пособий подтянули до МПР

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минимальную пенсию с 1 мая повысили до размера минимальных потребительских расходов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пенсионный фонд сообщил об увеличении минимальных размеров пенсии по старости за неполный стаж работы и пособия для одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца. Они устанавливаются в размере МПР, который теперь составляет 648 тысяч сумов в месяц.

Изменения коснутся 751 тысячу пенсионеров с неполным стажем работы и 110 тысяч получающих пособие по случаю потери кормильца. На это из Пенсионного фонда будет дополнительно выделено 180 миллиардов сумов.

Обновленные пенсии начнут выдавать с мая текущего года.

Напомним, что минимальные потребительские расходы — расчетная величина минимальных расходов на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. Они основаны на изучении реальной стоимости и состава потребления, необходимых для здоровой жизнедеятельности домохозяйств. Некоторые виды пособий и социальных выплат должны быть не ниже МПР.

экономика