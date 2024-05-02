Тенге укрепился по итогам апреля на 1,1%

Предварительные заявки Правительства на трансферты в республиканский бюджет в мае 2024 года предполагают продажу валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США, а также покупку валюты для поддержания доли пенсионных активов ЕНПФ в размере от 450 до 500 млн долларов США.