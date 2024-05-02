Генпрокуратура выиграла громкий иск к крабовым бизнесменам из Приморья

Арбитражный суд Приморского края на заседании 2 мая в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к приморскому рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и связанным с ним лицам и компаниям на сумму 17,432 млрд рублей. Решение подлежит немедленному исполнению, но у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционной инстанции, сообщает ИА PrimaMedia.
Суд также признал ничтожными ряд договоров о закреплении долей на вылов водных биоресурсов (краба), заключенных ранее между Росрыболовством и Дмитрием Дремлюгой, Аленой Дремлюгой, Юрием Дальшневым, Александром Ковальским, Константином Земляновым, Анастасией Филоненко, Татьяной Жуковой, Владимиром Макаровым, Ириной Жуковой, Николаем Андрейченко, ООО «Краб Марин», ООО «Реал девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Рыбный остров», ООО «Прибрежный лов», АО «Краб ДМП», ООО «Владорион», ЗАО «Пасифик Марин», ООО «Апелла».
Кроме того, в собственность государства перейдут четыре компании — ООО «Реал девелопмент» ООО «Мерлион», ООО «Апелла» (все — Владивосток), ООО «Рыбный остров» (Южно-Сахалинск).
Дмитрий Дремлюга имеет гражданство Украины и предположительно проживает в США.
21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к сахалинскому «крабовому королю» Олегу Кану и связанным с ним компаниям на сумму 358,7 млрд рублей. В его рамках в собственность государства перешли 9 сахалинских компаний.