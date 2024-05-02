Генпрокуратура выиграла громкий иск к крабовым бизнесменам из Приморья

Арбитражный суд Приморского края на заседании 2 мая в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к приморскому рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и связанным с ним лицам и компаниям на сумму 17,432 млрд рублей. Решение подлежит немедленному исполнению, но у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционной инстанции, сообщает ИА PrimaMedia.