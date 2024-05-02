Белорусским медикам поднимают зарплаты

Согласно документу, врачи-специалисты и средний медперсонал (фельдшеры, лаборанты, акушеры, помощники врача и другие) будут получать надбавку в размере 30% оклада.
Для фельдшеров бригад скорой помощи, выезжающих на вызов без врачей, размер доплаты установлен с 110% до 160% оклада.
Врачам-ординаторам и клиническим ординаторам, проходящим подготовку в ординатуре в очной форме, предоставляется доплата в виде 40% базовой ставки. Для тех, кто учится в ординатуре на заочке, доплата составит 20% базовой ставки.
Напомним, размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере последний раз в Беларуси менялся 1 января 2024 года и в настоящий момент составляет 250 рублей.
Также постановлением предусмотрена доплата руководящим работникам и специалистам, проходящим стажировку — 20% базовой ставки за каждый день стажировки.
Документ вступил в силу с 1 мая 2024 года.
Сколько зарабатывают медики в Беларуси?
В декабре прошлого года в Минздраве сообщили, что заработные платы у врачей в Беларуси доведены до уровня 153% от средней по стране. Однако по среднему медперсоналу на тот момент не удалось выйти на средний уровень зарплат по республике.
Согласно статистике Белстата, в марте 2024 года средняя ЗП в здравоохранении составила 1723,7 рублей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавней поездки в Гродно заметил, что некоторые врачи в нашей стране зарабатывают до 10 тысяч рублей.
Глава Минздрава Александр Ходжаев в свою очередь озвучил среднюю зарплату по стране, которую сегодня имеют врачи — 2800 рублей.