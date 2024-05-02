Санжар Жамалов возглавил Mastercard в Казахстане и Центральной Азии

«Mastercard продолжает расширять деятельность Customer Solution Centre — регионального хаба Mastercard в СНГ для Казахстана, Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси. В центральном офисе хаба в Алматы мы собираем большое количество сильных талантливых специалистов, которые работают для развития экосистемы цифровых платежей во всех этих странах. Уверен, что работа Санжара Жамалова в Центральной Азии и Рафала Трэпки, имеющего большой опыт и множество деловых связей в рамках всего региона СНГ, принесут еще большую пользу региону в целом, помогут развитию цифровой экономики и внедрению глобального опыта и технологий Mastercard в ходе сотрудничества с банками второго уровня, государственными структурами, частными финтех-компаниями», — подчеркнул Сулейман Созери, генеральный директор Mastercard в регионе СНГ.