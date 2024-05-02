Санжар Жамалов возглавил Mastercard в Казахстане и Центральной Азии

Санжар Жамалов назначен новым генеральным директором Mastercard в Казахстане и Центральной Азии. Ранее он был руководителем представительства ING Bank N.V. в РК. Главной задачей Санжара Жамалова будет стимулирование роста бизнеса компании в странах региона, укрепление сотрудничества с партнерами — банками и госструктурами, развитие новых партнерств, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«Я с радостью приступаю к новым обязанностям в Mastercard. Сфера платежей развивается в Центральной Азии огромными темпами, и я надеюсь, что мой предыдущий опыт и знания принесут пользу не только компании, но Казахстану и другим странам региона. Mastercard принимает активное участие в создании устойчивой цифровой экономики в Центральной Азии. Я рад, что стал членом этой профессиональной команды», — сказал Санжар Жамалов.
Рафал Трэпка, прежний генеральный директор Mastercard в Центральной Азии, как сообщалось ранее, сосредоточится на руководстве Mastercard Customer Solution Centre — региональном хабе Mastercard в регионе СНГ.
«Mastercard продолжает расширять деятельность Customer Solution Centre — регионального хаба Mastercard в СНГ для Казахстана, Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси. В центральном офисе хаба в Алматы мы собираем большое количество сильных талантливых специалистов, которые работают для развития экосистемы цифровых платежей во всех этих странах. Уверен, что работа Санжара Жамалова в Центральной Азии и Рафала Трэпки, имеющего большой опыт и множество деловых связей в рамках всего региона СНГ, принесут еще большую пользу региону в целом, помогут развитию цифровой экономики и внедрению глобального опыта и технологий Mastercard в ходе сотрудничества с банками второго уровня, государственными структурами, частными финтех-компаниями», — подчеркнул Сулейман Созери, генеральный директор Mastercard в регионе СНГ.
Санжар Жамалов имеет большой опыт работы в финансовой и телекоммуникационной сферах, в том числе в АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Казахтелеком», в Лондонском офисе ING Bank N.V. (Великобритания), Национальном банке Республики Казахстан, а также в представительстве ING Bank N.V. в Казахстане, где он вырос до должности главы представительства. Имеет степень Executive MBA Кембриджского университета (Великобритания), степень магистра по международному финансовому анализу Университета Ньюкасла (Великобритания) и степень бакалавра финансовой математики Карлов Университета (Чешская Республика). Также обладает престижным финансовыми сертификатом CFA и cертификатом независимого директора (Certificate in Company Direction) от Institute of Directors (Великобритания).