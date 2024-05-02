Сенат одобрил увеличение стоимости транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан

«Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы — Омск — Новосибирск установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, транспортируемую по территории Казахстана, составляет 15 долларов за тонну. Срок действия соглашения будет продлен до 1 января 2034 года», — сообщил депутат Суиндик Алдашев на пленарном заседании сената.