Сенат одобрил увеличение стоимости транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан

Депутаты сената одобрили закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы — Омск — Новосибирск установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, транспортируемую по территории Казахстана, составляет 15 долларов за тонну. Срок действия соглашения будет продлен до 1 января 2034 года», — сообщил депутат Суиндик Алдашев на пленарном заседании сената.
Между тем целью документа является ратификация Протокола, подписанного 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербурге, в рамках которого предусматривается внесение изменений в Соглашение касательно вопросов актуализации объема транзита нефти и тарифов.