Власти Перми планируют эвакуировать и электровелосипеды кикшерингов

В конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а день нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽ На прошлой неделе кикшеринг Whoosh объявил запустил в прокат электровелосипеды. В компании посчитали, что такой транспорт не относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), поэтому действующие ограничения распространяются на электровелосипеды не будут.