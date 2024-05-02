Власти Перми планируют эвакуировать и электровелосипеды кикшерингов

Соответствующий документ 30 апреля опубликован на сайте муниципального образования.
В проекте указано, что постановление распространяется на велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые шеринговыми сервисами на территории краевой столицы.
Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации города, за несколько дней работы прокатных электровелосипедов зафиксировано их размещение на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан. «Припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров, безопасности дорожного движения», — подчеркнули в городской администрации.
В мэрии отметили также, что работа по перемещению, хранению и возврату электровелосипедов, бесконтрольно оставленных на территории общего пользования, будет проводиться аналогично процедуре по регулированию размещения электросамокатов.
В конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а день нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽ На прошлой неделе кикшеринг Whoosh объявил запустил в прокат электровелосипеды. В компании посчитали, что такой транспорт не относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), поэтому действующие ограничения распространяются на электровелосипеды не будут.