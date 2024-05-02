Шестиэтажный паркинг построят на екатеринбургском Эльмаше

Соответствующее разрешение на строительство получила компания «УГМК-Застройщик». В ее пресс-службе сообщили, что въезд в паркинг будет осуществляться с улицы Льва Люльева (бывшей ул. Меридиальной, 1). Между уровнями можно будет перемещаться на лифте или по лестнице. В холодное время года лифтовые холлы, как и все лестничные марши, будут отапливаться.
Для въезда или выезда из паркинга предусмотрены специальные парковочные карты резидента. По всему периметру комплекса будет установлено видеонаблюдение, исключающее «слепые» зоны.
Стоит отметить, что в новом районе в «Изумрудном бору» для водителей предусмотрено сразу несколько гостевых парковок, одна из которых — под шлагбаумом, и еще один закрытый шестиэтажный паркинг с остеклением, дающим защиту от снега и дождя. На первом этаже комплекса работают супермаркет и винотека.
Напомним, что «Изумрудный бор» начал строиться в 2018 году. За несколько лет здесь выросло десять жилых домов, еще три — в стадии строительства. В микрорайоне вместе с жилыми высотками уже появилась медицинская клиника, супермаркет, фитнес-клуб c двумя бассейнами, другие объекты торговли и услуг. В этом году на территории первого квартала развернется строительство детского сада на 300 мест, а в перспективе — гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест.