Шестиэтажный паркинг построят на екатеринбургском Эльмаше

Напомним, что «Изумрудный бор» начал строиться в 2018 году. За несколько лет здесь выросло десять жилых домов, еще три — в стадии строительства. В микрорайоне вместе с жилыми высотками уже появилась медицинская клиника, супермаркет, фитнес-клуб c двумя бассейнами, другие объекты торговли и услуг. В этом году на территории первого квартала развернется строительство детского сада на 300 мест, а в перспективе — гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест.