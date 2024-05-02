Долгострой на 60 квартир сдали в эксплуатацию в Краснофлотском районе Хабаровска

Дом, который ранее был классифицирован как потенциально проблемный, передан в эксплуатацию застройщиком ООО «Жилстроймонтаж». Такого результата достигли благодаря совместным усилиям всех уровней власти и контрольно-надзорных органов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С момента начала строительства график работ неоднократно нарушали, что привело к переносу сроков ввода дома в эксплуатацию. Объект внесли в список для предбанкротного мониторинга, и вопрос о его завершении был взят под контроль краевым правительством.
— Представители министерства строительства края, комитета государственного строительного надзора, администрации Хабаровска, прокуратуры и застройщика регулярно осуществляли выезды на строительную площадку для контроля над ходом работ. Это позволило оперативно решать все возникающие проблемы на месте, что в итоге привело к успешной сдаче объекта в эксплуатацию. В ближайшем будущем еще 60 семей получат ключи от своих новых квартир, — рассказали в ведомстве.
С 2020 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) и предбанкротного мониторинга удалось исключить 57 объектов и восстановить права 888 дольщиков.