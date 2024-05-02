Долгострой на 60 квартир сдали в эксплуатацию в Краснофлотском районе Хабаровска

— Представители министерства строительства края, комитета государственного строительного надзора, администрации Хабаровска, прокуратуры и застройщика регулярно осуществляли выезды на строительную площадку для контроля над ходом работ. Это позволило оперативно решать все возникающие проблемы на месте, что в итоге привело к успешной сдаче объекта в эксплуатацию. В ближайшем будущем еще 60 семей получат ключи от своих новых квартир, — рассказали в ведомстве.