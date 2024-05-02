У чиновника из Чулымского района отобрали полквартиры после проверки декларации о доходах

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства главой Куликовского сельсовета Чулымского района.
— Установлено, что главой муниципального образования и его супругой приобретена квартира в Новосибирске. При этом доходы главы и его супруги за 3 года, предшествующих сделке, не позволяли совершить такую покупку, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
По результатам проверки прокурор предъявил иск об обращении в доход государства ½ доли указанной квартиры. Суд первой инстанции вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Однако прокурор подал апелляцию.
Новосибирским областным судом иск прокурора области удовлетворен, ½ доля квартиры, приобретенной на неподтвержденные доходы, обращена в доход Российской Федерации.
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее «Прецедент» писал: в Новосибирской области в пользу ребенка взыскали 95 тысяч за укус собаки. Уголовное дело возбудили на работодателя, который больше двух месяцев не платил зарплату. В Новосибирской области число пожаров увеличилось в 2,5 раза.
Екатерина СОСНИНА.