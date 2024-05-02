Доллар начал заметно дешеветь на старте торгов в четверг

Американская валюта по состоянию на 10:07 показала снижение на 0,61 процентных пункта или ровно на две копейки. За один доллар в начале биржевых торгов просили 3,2350 белорусских рубля. К слову, за апрель эта валюта подешевела в Беларуси на полторы копейки.
Российский рубль в свою очередь дорожает на копейку. По состоянию на 10:21 стоимость одной сотни оценивалась в 3,4937 белорусских рубля.
Юань также укрепляется на старте торгов в четверг, но пока несущественно — плюс 0,03%. Цена 10 «китайцев» на бирже, по состоянию на 10:22, составляла 3,4450 рубля.
Тем временем евро еще не начал торговаться. Предыдущая торговая сессия состоялась 30 апреля, тогда за одну единицу просили 3,49 белорусских рубля.