Доллар начал заметно дешеветь на старте торгов в четверг

Американская валюта по состоянию на 10:07 показала снижение на 0,61 процентных пункта или ровно на две копейки. За один доллар в начале биржевых торгов просили 3,2350 белорусских рубля. К слову, за апрель эта валюта подешевела в Беларуси на полторы копейки.