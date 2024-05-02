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Цены на газ в Молдове снизили на 9 процентов: Спасибо окончанию отопительного сезона и выборам

С учетом НДС граждане заплатят 13,3 лея за один м3.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы на природный газ, поставляемый «Молдовагазом», снизились до 12,15 лея м3, что примерно на 9% ниже для внутренних потребителей и некоторых невнутренних потребителей. С учетом НДС граждане заплатят 13,3 лея за один м3. Национальное агентство по регулированию энергетики утвердило сегодня новые тарифы, которые вступят в силу со дня публикации решения в Официальном вестнике.

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