Цены на газ в Молдове снизили на 9 процентов: Спасибо окончанию отопительного сезона и выборам

Тарифы на природный газ, поставляемый «Молдовагазом», снизились до 12,15 лея м3, что примерно на 9% ниже для внутренних потребителей и некоторых невнутренних потребителей. С учетом НДС граждане заплатят 13,3 лея за один м3. Национальное агентство по регулированию энергетики утвердило сегодня новые тарифы, которые вступят в силу со дня публикации решения в Официальном вестнике.