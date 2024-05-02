Метрополитен получил разрешение на реконструкцию «Фрунзенской»

Итоги конкурса на реконструкцию станции подвели весной 2024 года. Контракт на 9,4 млрд рублей получила компания «Мосты и Дороги», она же строит Большой Смоленский мост.



Открыть станцию после реконструкции планируется в I квартале 2027 года.



По проекту планируется реконструировать вестибюль с надстройкой до 28 метров, здание станет семиэтажным с учетом двух подземных этажей. Кроме того, число эскалаторов увеличится с трех до четырех.