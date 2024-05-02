Метрополитен получил разрешение на реконструкцию «Фрунзенской»

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Фрунзенская». Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.
Разрешение касается первого этапа — реконструкции непосредственно вестибюля и наклонного хода станции с созданием основных конструкций Единого диспетчерского центра метрополитена. Документ действует до 27 декабря 2026 года.
Итоги конкурса на реконструкцию станции подвели весной 2024 года. Контракт на 9,4 млрд рублей получила компания «Мосты и Дороги», она же строит Большой Смоленский мост.
Открыть станцию после реконструкции планируется в I квартале 2027 года.
По проекту планируется реконструировать вестибюль с надстройкой до 28 метров, здание станет семиэтажным с учетом двух подземных этажей. Кроме того, число эскалаторов увеличится с трех до четырех.
Облик обновленной «Фрунзенской» был согласован еще в 2022 году.