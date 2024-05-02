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3, 4 и 5 мая на МЦД-1 изменится расписание поездов

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский» 3, 4 и 5 мая изменится расписание движения поездов. Это связано с проведением инфраструктурных работ на станции Лобня.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, в дни ограничений часть составов на МЦД-1 проследует по укороченным маршрутам до Белорусского и Савеловского вокзалов. С 21:30 3 мая до 07:00 4 мая интервал движения поездов увеличат до 30 минут, а с 21:30 4 мая до 07:00 5 мая — до 1,5 часа.

На Савеловском и Белорусском радиусах интервалы увеличат до 40 минут. С 19:30 до 22:30 4 мая часть аэроэкспрессов отменят. Кроме того, в этот день первый поезд с Савеловского вокзала в сторону Лобни отправится в 06: 17, а последний в сторону Москвы — в 22: 54. Составы также проследуют без остановок на станциях Хлебниково, Водники и Долгопрудная.

Часть поездов дальнего следования Савеловского направления будут ходить от и до станций Лобня и Бескудниково. На станции Лобня изменятся пути отправления составов. Горожанам рекомендуют сверять данные с информационным табло, а также планировать поездки заранее.

Для поездок в аэропорт предлагается воспользоваться автобусом № 1195. Он курсирует от станции метро «Ховрино» с интервалом 10 минут. Расписание движения автобусов и аэроэкспрессов доступно на сайте компании.

С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

РЖД