3, 4 и 5 мая на МЦД-1 изменится расписание поездов

Так, в дни ограничений часть составов на МЦД-1 проследует по укороченным маршрутам до Белорусского и Савеловского вокзалов. С 21:30 3 мая до 07:00 4 мая интервал движения поездов увеличат до 30 минут, а с 21:30 4 мая до 07:00 5 мая — до 1,5 часа.
На Савеловском и Белорусском радиусах интервалы увеличат до 40 минут. С 19:30 до 22:30 4 мая часть аэроэкспрессов отменят. Кроме того, в этот день первый поезд с Савеловского вокзала в сторону Лобни отправится в 06: 17, а последний в сторону Москвы — в 22: 54. Составы также проследуют без остановок на станциях Хлебниково, Водники и Долгопрудная.
Часть поездов дальнего следования Савеловского направления будут ходить от и до станций Лобня и Бескудниково. На станции Лобня изменятся пути отправления составов. Горожанам рекомендуют сверять данные с информационным табло, а также планировать поездки заранее.
Для поездок в аэропорт предлагается воспользоваться автобусом № 1195. Он курсирует от станции метро «Ховрино» с интервалом 10 минут. Расписание движения автобусов и аэроэкспрессов доступно на сайте компании.
С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.