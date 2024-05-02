3, 4 и 5 мая на МЦД-1 изменится расписание поездов

На Савеловском и Белорусском радиусах интервалы увеличат до 40 минут. С 19:30 до 22:30 4 мая часть аэроэкспрессов отменят. Кроме того, в этот день первый поезд с Савеловского вокзала в сторону Лобни отправится в 06: 17, а последний в сторону Москвы — в 22: 54. Составы также проследуют без остановок на станциях Хлебниково, Водники и Долгопрудная.