Рекордный рост экономики отмечен в Алматы за последние 10 лет

— Развитие экономики мегаполиса сопровождалось высокой инвестиционной и деловой активностью. В 2023 году в город Алматы привлечено 1,8 трлн тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 25,3%, при этом частные инвестиции выросли на 35,5%. В прошлом году субъектами малого и среднего бизнеса выпущено продукции на 19,3 трлн тенге с реальным ростом на 15,8%. Количество активно действующих субъектов бизнеса составило 340,1 тысячи единиц, что больше на 16,2%, чем в 2022 году, — отметили в акимате.