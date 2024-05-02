Воронеж готовится к летнему повышению тарифов

«Мы ведём мониторинг, у нас есть эти данные, мы смотрим и контролируем, на что были потрачены средства. Основное — это тепловая энергия, газ, само топливо. И, кроме того, мы смотрим стоимость ремонта, какое количество объектов было отремонтировано, сколько котельных было реконструировано, модернизировано. В 2023 году по всем сферам, включая электроэнергетику, у нас было потрачено на ремонты 1,6 млрд рублей. И мы всё проверяем. Было отремонтировано большое количество сетей, реконструированы котельные и построены новые. По электроэнергии строятся подстанции, перекладываются сети, в том числе и газовые».