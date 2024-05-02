Воронеж готовится к летнему повышению тарифов

В сети уже активизировались вопросы и возмущения по этому поводу, а власти «кивают» на инфляцию и рост расходов коммунальщиков и обещают, что фактическое повышение окажется не таким уж и страшным.
Сколько в рублях?
После последнего повышения в декабре 2022 года нынешняя индексация начнётся с 1 июля. В среднем планируется поднять оплату за ЖКУ на 9,8%, с оговоркой, что допускаются отклонения ещё на 4,9%.
«Мы смотрели, на сколько повысится оплата в однокомнатной квартире, где проживает один человек. В отопительный период рост составит порядка 380 рублей. В межотопительный получается 177 рублей. По имеющейся сейчас информации больше, чем 9,5% в целом по области роста у нас нет. Относительно других регионов, мы находимся где-то в середине. Наши соседи — Белгородская область, у них ожидается рост 11%», — говорила жителям области во время недавнего прямого эфира региональный министр тарифного регулирования Людмила Шелякина.
У самих воронежцев к будущему повышению оплаты отношение не такое оптимистичное. «Тарифы и цены растут как на дрожжах!», «Что ЖКХ с каждым новым годом всё больше нас грабит новыми повышениями тарифов — это не новость. Новостью было бы, если бы в самой богатой ресурсами стране подумали, что делать», «Пенсия +600 рублей, коммуналка +800», — такими комментариями пестрят соцсети. Высказывают и робкую надежду: «Почему только поднимаете тарифы? Когда опустите?!».
Интересно, что министр подтвердила, что в некоторых случаях, действительно, может наблюдаться обратный процесс.
«Такое происходит, — утверждает она. — Наши специалисты министерства каждую тарифную заявку, все документы, которые предоставляются ресурсоснабжающими организациями, рассматривают очень тщательно. Мы понимаем, что на той стороне находится потребитель, и соблюдаем баланс интересов. И у нас есть примеры, когда подаются тарифные заявки, но после рассмотрения специалистами принимается решение снизить тариф. В этом году порядка 15−20 ресурсоснабжающих организаций получили снижение тарифов».
При этом министр подчеркнула, что если жители обнаружат в квитанциях неверные начисления, они могут обратиться в министерство.
«Мы всегда готовы всё рассмотреть и принять меры к ресурсоснабжающей организации, если она незаконно повысила оплату», — подчеркнула Людмила Шелякина.
Всё по плану.
Ещё один вопрос, традиционно волнующий воронежцев, — стоимость услуг «Квадры» за тепло. Зимой горожане выкладывали фотографии с платёжками и возмущались непомерными счетами.
«Есть у “Квадры” такие котельные, которым больше 30 лет, старые теплотрассы, где требуется модернизация и реконструкция. Здесь всё зависит от того, сколько затрат необходимо для содержания той или иной котельной. И какие потери в этих котельных», — прояснила Людмила Шелякина.
При этом министр заверила, что все траты средств, совершённые компаниями в рамках тарифов, жёстко отслеживаются.
«Мы ведём мониторинг, у нас есть эти данные, мы смотрим и контролируем, на что были потрачены средства. Основное — это тепловая энергия, газ, само топливо. И, кроме того, мы смотрим стоимость ремонта, какое количество объектов было отремонтировано, сколько котельных было реконструировано, модернизировано. В 2023 году по всем сферам, включая электроэнергетику, у нас было потрачено на ремонты 1,6 млрд рублей. И мы всё проверяем. Было отремонтировано большое количество сетей, реконструированы котельные и построены новые. По электроэнергии строятся подстанции, перекладываются сети, в том числе и газовые».
То, что вся эта модернизация идёт за счёт населения, уже воспринимается как само собой разумеющееся. А за счёт кого ещё должна работать коммерческая компания и при этом получать прибыль?